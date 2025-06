Vulcano, ustioni agli arti inferiori per un turista nel laghetto termale: sequestro dei carabinieri

La riapertura del laghetto è durata solamente dodici giorni. Un turista lombardo si è ustionato agli arti inferiori dopo un’immersione e a seguito di indagini dei carabinieri l’area è stata sequestrata. Dopo il malore, il turista è stato visitato dalla guardia medica che ha riscontrato varie patologie - sembrerebbe non dichiarate all’ingresso del centro termale. Successivamente con un elicottero, tra non poche difficoltà per reperire il posto, è stato trasferito nel centro ustioni di Palermo. In seguito ha raggiunto Milano e ricoverato al «Niguarda».

Il laghetto dopo cinque anni di sequestro per opere abusive realizzate dalla società Geoterme, presieduta da Gustavo Conti che lo gestisce e anche per la fuoriuscita di gas nell’area attigua non più a norma e quindi a rischio, era stato finalmente dissequestrato. Gioia tra gli isolani e operatori turistici che avevano accusato anni di crisi a livello economico, perché i visitatori per i benefici arrivavano da ogni parte del mondo. La Geoterme per riaprirlo aveva completato i lavori attenendosi scrupolosamente a tutte le prescrizioni previste dall'ordinanza del sindaco Riccardo Gullo che revocava la precedente che vietava l’utilizzo.