Svolta nell’omicidio di Angelo Pirri a Pace del Mela. C’è un indagato: è il padre

C’è un indagato per la misteriosa uccisione di Angelo Pirri, il 41 anni originario di Barcellona Pozzo di Gotto il cui cadavere è stato rinvenuto nella mattinata del 6 giugno, riverso con il volto a terra nella scarpata adiacente alla recinzione di un terreno confinante con la corsia dell’autostrada A20 per Messina, in territorio di Pace del Mela. Si tratta del padre della vittima, Sebastiano Pirri, 63 anni, pensionato, originario di Montalbano Elicona, da anni residente a Barcellona dopo aver contratto un nuovo matrimonio. L’uomo, difeso dall’avvocato Giuseppe Lo Presti, è l’unico indagato per la morte del figlio.

La dinamica del ritrovamento lascia supporre che, nell’estremo tentativo di sottrarsi all’aggressione, Angelo Pirri abbia cercato di scavalcare la recinzione che separa il terreno dal margine della corsia autostradale. L’ultima persona ad averlo visto in vita sarebbe stato proprio il padre, il 3 giugno, giorno in cui lo aveva accompagnato in auto al rientro da Napoli.