La turista americana dispersa a Lipari: è stata ritrovata vicino la spiaggia di Tonno beach

La turista americana è stata ritrovata dalle forze dell'ordine. La 30enne si era avventurata da sola lungo il sentiero della montagna e si era dispersa in prossimità dell'ex spiaggia "Tonno Beach", sottostante e raggiungibile solamente dal mare.

A dare l'allarme era stata la stessa turista. Le forze dell'ordine dopo aver setacciato la montagna per alcune ore, con un gommone l'hanno trasferita al porto e per precauzione sarà visitata al pronto soccorso. Ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Solo qualche graffio per via dei rovi.

Foto Notiziarioeolie.it