Vulcano, barche di turisti vicino la spiaggia e arrivano le multe

I diportisti ormeggiano i natanti in prossimità della spiaggia e scattano le verifiche dei finanzieri a bordo della motovedetta. E arrivano le multe. Gli uomini delle fiamme gialle della sezione operativa navale di Milazzo hanno effettuato numerosi controlli soprattutto nella baia delle Sabbie Nere di Vulcano. Sono scattati a seguito delle lamentele dei bagnanti che affollano il litorale più frequentato dell'isola delle Eolie e che si tuffano con lo spauracchio di ritrovarsi sotto un'elica.

Troppe le barche in prossimità del lido e dei bagnanti, in violazione delle ordinanze che regolano la distanza da costa. Alcune di queste non solo in transito, ma ancorate a pochi metri dalla battigia. Una situazione pericolosa per l'ambiente e per l'incolumità dei bagnanti.

Le imbarcazioni che si trovavano in una posizione non consentita sono state sanzionate e allontanate. I controlli proseguiranno per tutta la stagione estiva.

foto Notiziarioeolie.it