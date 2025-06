Messina, mamma e figlia neonata precipitano dal primo piano: la piccola muore

Tragedia questa mattina a Santa Lucia sopra Contesse, a Messina: una donna e la figlia neonata sono precipitate dal primo piano di un complesso del villaggio messinese. La piccola è deceduta nel primo pomeriggio al Policlinico, dove era stata trasportata assieme alla madre.

A dare l'allarme era stata una vicina di casa. Le condizione della neonata che aveva tre mesi erano apparse subito critiche. I medici della Terapia intensiva pediatrica hanno cercato di stabilizzarla per poi operarla, ma il cuoricino ha smesso di battere. La neonata sarebbe la prima figlia della donna di 40 anni, che è casalinga. Il padre della neonata ha 45 anni e lavora in una ditta di cancelli elettronici. Secondo le prime notizie la coppia non aveva particolari problemi e prende sempre più corpo l’ipotesi che la donna soffrisse di depressione forse post parto.

Accertamenti da parte delle forze dell'ordine per valutare se si sia trattato di un incidente domestico o di un gesto volontario della donna.