Messina, è morto in ospedale il pedone travolto da una moto via Consolare Pompea

È deceduto all’ospedale Papardo l’anziano pedone investito ieri sera da una moto Yamaha XT in via Consolare Pompea, all’altezza del Cinema Iris. L’incidente è avvenuto intorno alle 19.30 mentre l’uomo, Mario Trovato di 88 anni, stava attraversando la strada. Ne dà notizia GazzettadelSud.it.

Soccorso immediatamente, era stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del presidio ospedaliero della zona nord, ma le gravi lesioni riportate non gli hanno lasciato scampo. Sul luogo dell’impatto è intervenuta la sezione infortunistica della Polizia municipale per i rilievi del caso. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente per accertare eventuali responsabilità. Intanto il conducente della moto è ora indagato per omicidio stradale.

Mario Trovato è la seconda vittima sulle strade di Messina nel giro di pochissimi giorni. Il 7 giugno scorso, è morta in ospedale la 67enne Giuseppa Cucinotta, centrata in pieno da una moto mentre stava attraversando la strada, in via Tommaso Cannizzaro