Panarea, donna in crisi respiratoria salvata dall'elisoccorso

Una donna di Panarea colpita da una crisi respiratoria è stata salvata grazie al personale medico dell’elisoccorso. L’intervento era stato richiesto dalla guardia medica al 118 di Messina, ma il velivolo già impegnato a Sant’Agata Militello e Alicudi per due pazienti, non ha potuto procedere.

A questo punto la centrale di Palermo ha fatto decollare l’elisoccorso dal capoluogo siciliano. I contatti tra i medici sono stati continui anche perché la donna si era ulteriormente aggravata. Atterrato nella pista dell’isola eoliana il personale, medico in testa, vista la gravità del caso, è stato prelevato dall’ambulanza elettrica utilizzata dai volontari e trasferito presso i locali della guardia medica dove attendeva la paziente.

La donna è stata immediatamente intubata e con l’ambulanza è stato raggiunto l’elisoccorso e si è alzato in volto alla volta di Milazzo. La donna è stata ricoverata in terapia intensiva. Grazie al coordinamento dell’intervento tra la guardia medica di Panarea e le sale operative di Messina e Palermo in tempi veloci si è potuta salvare la signora eoliana. La novità importante è che presto per gli interventi dell’elisoccorso i tempi saranno ancora più celeri, grazie alla gestione coordinata direttamente da Palermo.