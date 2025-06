Filicudi, «alla guardia medica il telefono è fuori uso da settimane»

A Filicudi già affollata di villeggianti e turisti la guardia medica da settimane è con il telefono fuori uso. Francesco Scaldati, palermitano che per amore vive nell’isola delle Eolie, manifesta le preoccupazioni di isolani e vacanzieri: «Qui non è vero che una telefonata allunga la vita, è il caso di dire».

«Segnalo un disservizio gravissimo – racconta Scaldati – che mette a repentaglio la vita di tanta gente tutti i giorni: è ormai da settimane che il telefono della guardia medica non è attivo con l'impossibilità di chiamare il soccorso in caso di malore. Siamo costretti a scappare fisicamente in guardia medica, a chiamare il medico con ritardi nei soccorsi. I sanitari sono sempre disponibili fornendoci il loro numero personale che cambia ogni tre giorni e ovviamente turisti e villeggianti non hanno».

«Chiediamo – conclude l’ex componente della circoscrizione - che si risolva al più questa grave criticità, magari fornendo un cellulare in attesa che si risolva il problema».