«1955 - 2025 Messina - Taormina», in edicola uno speciale di otto pagine

Nello speciale un’intervista al ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani . Accanto a lui, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani . Le otto pagine non si limitano a interviste istituzionali. Attraverso analisi, approfondimenti storici, testimonianze e rare fotografie d’epoca, viene ricostruito il contesto della Conferenza del 1955 che vide riuniti i ministri degli Esteri europei per gettare le basi di quella che sarebbe poi diventata l’Unione Europea. Un momento chiave della nostra storia, raccontato con rigore giornalistico e attenzione ai dettagli.

Settant’anni dopo la storica Conferenza di Messina, il Giornale di Sicilia dedica oggi ai suoi lettori uno speciale di otto pagine dal titolo “1955 - 2025 Messina - Taormina” . Un approfondimento esclusivo che ripercorre i momenti fondativi dell’identità europea, ricordando il ruolo cruciale della Sicilia come crocevia politico e simbolico per l’Europa del dopoguerra, e rilanciando quello “Spirito di Messina” di cui oggi si avverte più che mai la necessità.

Lo speciale accompagna le celebrazioni che si svolgono in questi giorni a Messina e Taormina, nell’ambito del Festival Taobuk, e anticipa l’attesa Lectio magistralis del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un’occasione per riflettere non solo sulla memoria, ma sul presente e sul futuro del progetto europeo. Uno speciale da non perdere, in edicola oggi con il Giornale di Sicilia.