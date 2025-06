Guerra in Medio Oriente, il vice premier Tajani: non ci sono pericoli imminenti per i nostri militari

«La situazione è preoccupante in generale, non abbiamo pericoli imminenti per i nostri militari». Così il vice premier e il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha risposto ai cronisti, a Taormina, riguardo a una eventuale preoccupazione per i 2500 militari italiani che si trovano in Medioriente per la guerra tra Israele e Iran.

«Stiamo lavorando per facilitare l'uscita da Teheran e da Israele dei nostri connazionali che intendono lasciare questi Paesi. Stiamo organizzando dei voli charter che sono a pagamento perché non si tratta di una evacuazione ma di un aiuto e di un coordinamento agli italiani che intendono lasciare l’Iran e Israele». Così il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha risposto ai cronisti a margine della riunione ministeriale a Taormina per la Conferenza di Messina. In Israele, ha detto Tajani, «ci sono circa 20 mila italiani, mentre in Iran erano 450 ma adesso credo siano 400».