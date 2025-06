La neonata morta a Messina, sono quattro gli indagati

La Procura di Messina ha iscritto nel registro degli indagati come atto dovuto 4 persone nella vicenda che riguarda la morte della piccola Elisa, che aveva appena tre mesi, dopo il tragico gesto della madre che lunedì scorso si è lanciata dal balcone di casa con in braccio la figlia.

Ad essere indagata proprio per omicidio volontario la madre di Elisa, la 41enne che da quella mattina è ricoverata alla Neurochirurgia del Policlinico in gravi condizioni e probabilmente non sa nemmeno della morte della piccola. Ci sarebbero tre persone coinvolte nell’inchiesta il padre della bimba, lo psichiatra che aveva in cura la donna per la sua depressione post partum e infine il medico di base che la seguiva. Per tutti e tre è ipotizzato allo stato l’omicidio colposo in relazione al profilo omissivo.