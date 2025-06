Treni speciali per Messina per concerto Vasco Rossi

Treni straordinari per facilitare la mobilità dei partecipanti ai concerti di Vasco Rossi previsti a Messina sabato 21 e domenica 22 giugno. Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in accordo con la Regione Siciliana, committente del servizio che ha accolto la richiesta del Prefetto di Messina, ha attivato due treni straordinari in partenza da Messina Centrale, uno diretto a Palermo ed uno con

destinazione Catania, che circoleranno nelle notti tra il 21 e il 22 giugno e fra il 22 e il 23 giugno 2025.

Il treno straordinario per Palermo partirà alle ore 03:00 da Messina Centrale ed effettuerà le seguenti fermate: Villafranca, Rometta Messinese, Spadafora, Torregrotta, Pace del Mela, Milazzo, Barcellona, Terme Vigliatore, Patti San Piero, S. Giorgio, Gioiosa Marea, Brolo, Capo D’Orlando, Zappulla, S. Marco d’Alunzio, S. Agata di Militello, Acquedolci San Fratello, Caronia, S. Stefano di Camastra, Tusa, Pollina, Cefalù, Campofelice, Termini Imerese e Bagheria.

Il treno diretto a Catania Centrale partirà alle ore 03:05 ed effettuerà servizio a: Giampilieri, Scaletta Zanclea, Alì Terme, Nizza di Sicilia, Roccalumera, Furci, S. Teresa Riva, S. Alessio Siculo-Forza D’Agrò, Letojanni, Taormina-Giardini, Alcantara, Calatabiano, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre Riposto, Guardia Mangano, Acireale, Catania Ognina, Catania Picanello, Catania Europa.