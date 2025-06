Controlli della guardia costiera tra Messina e Taormina: multe per oltre 11 mila euro

Controlli a tappeto lungo la costa messinese nel fine settimana appena trascorso. La Guardia Costiera di Messina, sotto il coordinamento della Sala Operativa della Capitaneria di porto, ha intensificato le attività di vigilanza in mare e a terra, coinvolgendo anche l’Ufficio Locale Marittimo di Giardini Naxos.

L’operazione si è estesa da Villafranca Tirrena (località Divieto) fino alle Gole dell’Alcantara, con l’impiego di cinque unità navali e due pattuglie a terra, per una presenza costante sulle aree demaniali e balneari. Oltre 200 i controlli effettuati su stabilimenti, spiagge libere e imbarcazioni, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei bagnanti, tutelare l’ambiente marino e assicurare il rispetto delle norme sulla fruizione del mare.

Sono state accertate 35 violazioni amministrative e altrettante sanzioni, per un totale di 11.143 euro. Le infrazioni principali hanno riguardato l’occupazione abusiva del demanio marittimo, carenze nei dispositivi di sicurezza degli stabilimenti balneari e il mancato rispetto delle regole sulla nautica da diporto, in particolare per la navigazione sotto costa.