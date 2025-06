Droga nelle cuciture di un asciugamano e in un lucernaio, blitz dei carabinieri a Lipari

Durante una perquisizione eseguita nell’abitazione dell’indagato, i carabinieri hanno scovato e sequestrato oltre mezzo chilo di marijuana, contenuta in tre involucri di cellophane, abilmente occultati in un lucernaio accessibile dal bagno. In casa, sono stati altresì trovati e sequestrati un bilancino di precisione intriso di residuo di droga, nonché vario materiale verosimilmente utilizzato per il confezionamento.

Ed è stata denunciata anche una 46enne. A casa della donna, grazie al fiuto del cane antidroga, i militari hanno trovato e sequestrato circa 20 grammi di hashish, abilmente nascosta all’interno delle cuciture dei bordi di un asciugamano, stratagemma verisimilmente architettato per sviare i controlli.

Nell’ambito del servizio, sei giovani di età compresa tra i 22 e i 30 anni sono stati segnalati alla prefettura di Messina, quali assuntori di droghe, in quanto trovati con dosi di marijuana e hashish, detenute per uso personale.

La persona arrestata è stata condotta in caserma dove, una volta definito il quadro indiziario, è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Tutta la droga sequestrata è stata consegnata ai carabinieri del Ris di Messina per le relative analisi di laboratorio. I controlli d’iniziativa rientrano in un programma d’azione a lungo termine, in sinergia con quanto promosso dal procuratore capo della procura della Repubblica di Barcellona Giuseppe Verzera, volto al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti.