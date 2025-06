Lipari, sarà restaurato il palazzo dell'ex ospedale dell'Asp

I locali di circa 600 metri quadri, suddivisi in tre piani, che saranno ristrutturati al centro dell'isola, sulla via principale il Corso Vittorio Emanuele, saranno destinati, nell'ambito di un vasto complesso, all'alloggio del personale medico e paramedico che sovente rinuncia a trasferirsi alle Eolie proprio per le difficoltà a reperire alloggi. E non è un caso che mentre sono in corso i lavori per la realizzazione della "Casa di Comunità", dopo tante polemiche a livello politico, il nosocomio eoliano è ancora privo di specialisti e anche per una ingessatura i malcapitati pazienti devono trasferirsi in terraferma.

Ma è anche probabile che al piano terra ci saranno uffici per facilitare gli abitanti per il disbrigo delle varie pratiche e per il pagamento del ticket per i vari accertamenti.

In passato più volte le amministrazioni comunali di Mariano Bruno, Michele Giacomantonio, Marco Giorgianni e dell'attuale sindaco Riccardo Gullo avevano tentato di raggiungere una intesa con i vari direttori dell'Asp che si sono succeduti per richiedere il possesso dell'immobile (anche in cambio di fabbricati) che ha anche rischiato di cadere a pezzi per la sua vetustà. Sovente difatti sono crollati pezzi di intonaco che hanno rischiato di colpire i passanti. Ma tutte le trattative non si sono mai concretizzate e non è un caso che l'attuale vertice finalmente ha reperito i quattrini necessari e ora l'ambito palazzo tornerà a splendere.

