Lipari, intervento chirurgico salva la vita in nottata a un isolano

Le condizioni cliniche non permettevano un trasferimento in elicottero e in nave avrebbe richiesto un numero di ore elevato che potevano compromettere la vita del paziente. L'intervento è andato a buon fine, le condizioni del paziente sono buone. Adesso è ricoverato nell'unico posto letto di cui, da 8 mesi, dispone la chirurgia del presidio, da quando cioè sono iniziati i lavori di ristrutturazione dell'ospedale e la chirurgia è ospitata nei locali adibiti ad area grigia durante la pandemia.

Emopneumotorace iperteso, pnemomediastino ed enfisema sottocutaneo massivo: questa la diagnosi per la quale si è attivata l'equipe chirurgica del dottor Compagno affiancato dal collega Maurizio Pizzo, dall'anestesista Maria Oriti e dagli infermieri Roberta Baistreri, Francesca La Greca e Carlo Agrip per salvare la vita dell'uomo.

Intervento di chirurgia toracica eseguito in urgenza questa notte all’ospedale di Lipari sempre in emergenza su un isolano, operato alcuni giorni addietro presso un centro di eccellenza del nord, dell'equipe guidata dal dottor Vincenzo Compagno, primario della chirurgia, per una grave complicanza presentatasi appena giunto a Lipari.

Si ricorda che la chirurgia ha in organico tre soli medici ed ha, come più volte segnalato da più parti, gravi carenze di attrezzature soprattutto delle più moderne che ormai sono presenti in tutte le sale operatorie anche in quelle dell'Asp. E questa è la ragione per cui spesso i pazienti vengono trasferiti piuttosto che essere operati sull'isola e come fa notare in una recente nota dell'assessore regionale alla Sanità Daniela Faraoni le percentuali di operatività sono basse, ma non certo per mancanza di volontà ad operare da parte dei medici che svolgono turni e reperibilità che vanno ben oltre a quelli previsti dal contratto di lavoro.

Intanto a Ginostra un ragazzo con malore è stato soccorso in nottata. L'elisoccorso è riuscito ad operare nella pista nonostante le difficoltà per le carenze che vi sono nelle ore notturne, così come segnalato già da tempo dagli abitanti del piccolo borgo eoliano, in testa Gianluca Giuffrè.

Foto Notiziarioeolie.it