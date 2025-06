Lipari, gravissimo incidente in via Falcone-Borsellino: un uomo operato d'urgenza

Lipari, gravissimo incidente nel pomeriggio nella via Falcone-Borsellino.

Due scooter si sono scontrati e uno dei due centauri è rimasto gravemente ferito. Sul posto è intervenuta l'ambulanza e l'uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale dove è stato operato urgentemente dall'equipe diretta dal dottor Enzo Compagno.

Le gravi condizioni in cui verserebbe l'uomo infatti hanno impedito l'intervento dell'elisoccorso per il trasferimento in un ospedale della terraferma. Sulle cause dell'incidente i carabinieri hanno avviato le indagini.

A distanza di pochi giorni è il secondo intervento d'urgenza che viene effettuato nell'ospedale di Lipari per salvare un isolano.

Foto Notiziarioeolie.it