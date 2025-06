Panarea, non luogo a procedere per l'imprenditore Pio Letizia

Non luogo a procedere per non aver commesso il fatto. Pio Letizia, 51 anni, è stato difeso dall'avvocato Sebastiano Campanella. La sentenza è stata formulata al tribunale di Barcellona P:G. dal giudice Anna Elisa Murabito.

Era stato accusato «di aver gestito in contrada Iditella una discarica ove venivano sversati rifiuti pericolosi e non. In particolare legname, biodegradabili, misti dell'attività di costruzione e demolizione, sacchi di plastica, cartoni, bottiglie di vetro e una barca in legno di circa 4 metri». I fatti risalgono al 2 ottobre 2023.

Foto NotiziarioEolie.it