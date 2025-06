Panarea, Diego Della Valle sempre più affezionato alle Eolie. C'è anche il mega yacht dello Sceicco del Qatar

In questa prima parte della stagione sono già stati diversi i mega yacht in navigazione nelle sette isole. Si è visto Giovanni Pigozzi, famoso come “Amazon Express", il “patron” di “Lvmh” Bernard Arnault con un mega yacht di 150 milioni, il “Reuccio" di Amazon Bezos e signora con due mega yacht e poi “ Zen" di 176 milioni il cui proprietario è tra i più ricchi della Cina e ancora miliardari indiani, oligarca Ucraino, israeliano, messicani e tedeschi. 212 ritornato "Ocean Pearl" impegnato con casa cinematografica.

E ancora a Panarea avvistato "Air", di 81 metri, costruito da Feadship, con un design di De Voogt. È di proprietà del miliardario italiano Candy Augusto Perfetto, che rende omaggio al suo famoso marchio, la gomma da masticare Air Action. Incarna il lusso e la raffinatezza ingegneristica, ha un valore di circa $120 milioni, con costi di gestione annuali stimati in circa $12 milioni.

A Lipari si è ancorato "Geco", di 55 metri varato lo scorso giugno. Gli interni sono stati sviluppati in collaborazione con Gian Marco Campanino, art director del Gruppo: materiali pregiati, come essenze di legno naturale, rivestimenti in pelle, superfici marmoree e dettagli in metallo bronzato si combinano, con sapiente equilibrio, per creare ambienti di alta classe. E l’estate continua…

Foto Notiziarioeolie.it