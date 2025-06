Lipari, tre gattini abbandonati sotto il sole a 40 gradi: uno è grave. Parte la denuncia

«L'altro ieri pomeriggio verso le 15 un cittadino di Lipari ha abbandonato sotto il sole, con una temperatura di 40 gradi, tre gattini. Appena è arrivata la segnalazione siamo intervenute ma l'insolazione aveva già fatto danni». Lo afferma Norma Chiarelli, responsabile del Gattile situato in un vicolo nei pressi di corso Vittorio Emanuele.

«Sono piccole creature – racconta - ora sono sotto osservazione ma non stanno bene. Già è intervenuta la nostra veterinaria Chistine Berart per le prime cure. Uno dei tre è critico. Chiediamo alle persone che transitavano vicino al gattile e centro storico di aiutarci a riconoscere la persona che ha fatto questo. La segnalazione rimarrà anonima. La denuncia la farà l’associazione “I gatti Felici di Lipari”. Per favore aiutateci».