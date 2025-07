Panarea, era ubriaco e pretendeva di entrare in un locale: arrestato dai carabinieri

Ubriaco pretendeva di entrare in un locale notturno di Panarea. Dopo l’intervento dei carabinieri addosso sono stati trovati un coltello e una dose di cocaina. L’altro Ieri notte è accaduto nella piccola isola delle Eolie. I militari dell’arma del locale posto fisso stagionale hanno denunciato un 42enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine. E’ stato ritenuto responsabile di ubriachezza molesta, resistenza a pubblico ufficiale e porto illegale di coltello.

L’attenzione dei militari, impegnati in un servizio di controllo nelle zone della movida particolarmente affollate, è stata richiamata dai buttafuori di un locale di Panarea, i quali segnalavano la presenza di un uomo che pretendeva di entrare nel locale, in quel momento gremito anche di vacanzieri. L’immediato intervento dei carabinieri ha consentito di individuare e bloccare l’individuo, in evidente stato di ubriachezza, nonostante lo stesso, con il presumibile intento di sottrarsi al controllo, avesse opposto una strenua resistenza.