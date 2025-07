Stromboli, riapre il sentiero Natura: si potrà scalare il vulcano

A Stromboli, isola ancora in emergenza dopo l’incendio della fiction e le continue alluvioni e finalmente, riapre il sentiero Natura. Lo ha annunciato il sindaco Riccardo Gullo.

«È stata emessa l’ordinanza sindacale - spiega - che modifica la precedente regolamentazione della scalata al vulcano dell’isola di Stromboli. Riapre il sentiero Natura, precedentemente interdetto a causa di un tratto considerato non percorribile in sicurezza in prossimità del torrente Vallonazzo. Dopo i lavori di ripristino e messa in sicurezza di quel tratto, operati dal dipartimento regionale dello sviluppo rurale, servizio per il territorio di Messina (Ente gestore della riserva) il sentiero riapre e torna percorribile in sicurezza per tutta la sua lunghezza».

Ma è solo primo passo verso il ritorno alla normalità. Vi sono quattro progetti che sono stati finanziati dal dipartimento nazionale della Protezione civile con un milione 190 mila euro. Con 810 mila euro saranno poi finanziati i lavori di pulizia degli alvei dei torrenti Montagna e San Bartolo a Stromboli. Con 374 mila euro si opererà per la rifunzionalizzazione dei corsi d’acqua Mancuso, Malvasia e Serro Lazzaro a Ginostra. Con 6 mila euro si effettuerà la pulizia dai detriti in alcune strade nelle due località.