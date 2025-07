Panarea, soccorsi con motoape: ai volontari non è stato rinnovato l’incarico

Con l’ambulanza gestita dai volontari hanno contributo a garantire diversi soccorsi l’ultimo dei quali a una donna con una grave crisi respiratori. Ma da domani, Panarea l’isola dei vip, rischia di dover utilizzare – come accaduto più volte nel passato – la «MotoApe» per poter garantire il trasporto dei pazienti dalla guardia medica alla pista eliportuale di Iditella.

A lanciare l’allarme sono i volontari dell’associazione “Gioiosa” che manifestano la loro amarezza pubblicamente perché «da domani, giovedì 3 luglio, non possono svolgere il servizio/trasporto con l’ambulanza perché l'Asp non ha ancora rinnovato il contratto per il volontariato».

«Siamo stati sempre presenti a titolo gratuito h24 per un anno – evidenziano - e adesso perché non ci vogliono rinnovare il contratto? Se succede qualcosa, cosa dobbiamo fare? Abbiamo un’ambulanza ferma nel presidio della guardia medica senza poterla utilizzare, per non parlare del mancato servizio di soccorso essendoci solo la guardia medica, oltretutto lontana dall'eliporto. Siamo senza ospedale o altre soluzioni per poter intervenire se succede qualcosa. Adesso torniamo indietro nel tempo e utilizziamo mezzi privati o facciamo i soccorsi a piedi?».