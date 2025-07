Invasione di blatte nella guardia medica di Lipari, i dottori: «Condizioni inaccettabili»

L’amara sorpresa accade nei locali di Canneto, località turistica numero uno di Lipari. I medici della guardia medica sono costretti a convivere con le blatte. Da giorni vivono in condizioni igienico-sanitarie a rischio, circondati da blatte che infestano la sede in cui lavorano. L’assoluto degrado denunciato per tempo e con tutti i canali ufficiali è stato segnalato anche al direttore del distretto di Lipari e per iscritto (a mezzo pec) alla direzione generale, al provveditorato, al Comune e anche ai carabinieri.

Il risultato? Blatte ovunque. Vive e morte. Nelle scale. Sotto le sedie. Davanti all’ingresso dell’ambulatorio. I medici hanno chiesto la chiusura temporanea della sede e una sistemazione alternativa, per poter garantire con serenità e dignità il servizio. Ma il vice direttore generale dell’Asp, Giuseppe Quattrone, ha risposto che non è possibile e non ha fornito neppure alcuna alternativa per la notte, né autorizzazione a spostarsi in autonomia, pur consapevole del contesto in cui per ora si è costretti a lavorare.

Nel presidio - va ricordato - si effettuano visite, medicazioni, sutura di ferite, rimozione punti. Ma c’è un rischio reale e concreto: quello di ritrovarsi con blatte tra i piedi durante una visita. «E se un paziente - si chiedono i medici - dovesse decidere di denunciare non l’Asp, ma noi stessi, per aver consentito cure in un ambiente simile? Noi, che dovremmo occuparci della salute pubblica, ci troviamo esposti a rischi igienici, psicologici e fisici, in condizioni che non augureremmo a nessuno. Non è solo una questione di insetti. È una questione di dignità, salute, sicurezza sul lavoro e rispetto per chi, ogni giorno, garantisce un servizio essenziale in territori spesso dimenticati. Ci domandiamo: è questa l’idea di sanità territoriale che le istituzioni vogliono trasmettere? È così che si tutela chi lavora al servizio della collettività, spesso in solitudine e in emergenza?».