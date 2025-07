Lipari, al Centro Studi presentato «Da che parte stai» con Pietro Grasso

Il lascito “morale” che Giovanni Falcone fece a Pietro Grasso: un semplice accendino, affidato con queste parole: «Tienilo tu, ma se dovessi ricominciare dovrai ridarmelo». Un gesto simbolico, nato dal tentativo di smettere di fumare, che si è trasformato in una fiaccola di memoria e impegno. Falcone non riavrà mai più indietro il suo accendino: morirà in quel sabato del 23 maggio 1992, nella strage di Capaci.

Ma quel bagliore, oggi più che mai, arde come un fuoco che non si spegne. Perché fare memoria significa anche, e soprattutto, non dimenticare.

Il Centro Studi Eoliano ha vissuto un momento toccante con Pietro Grasso che in anteprima nazionale ha presentato il fumetto «Da che parte stai? Tutti siamo chiamati a scegliere», scritto con Emiliano Pagani e Alessio Pasquini, e la prefazione di Geppi Cucciari, che usa il linguaggio del graphic novel per sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della legalità e della responsabilità.