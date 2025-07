Sos dall’ospedale di Lipari: in chirurgia in servizio un solo un medico con le Eolie già piene di turisti. E l'unico chirurgo - da poco assunto - è disponibile h24. Gli altri due sanitari sono in malattia e in ferie in vista della prossima pensione. E le chiamate si registrano più volte al giorno e anche di notte.

Un intervento per una turista straniera con malore a bordo della nave da crociera, altri due voli dell'elisoccorso con reperibilità del medico per accertare le diagnosi, in più c'è stato un altro turista caduto in barca che ha riportato anche frattura di costole e per ora è ricoverato in chirurgia.

Nel contempo, l'Asp in attesa di inviare qualche rinforzo ha emesso un atto di interpello interno per il personale della dirigenza medica in servizio presso i presidi ospedalieri ed i distretti dell’azienda appartenente alle seguenti discipline: ortopedia e traumatologia, cardiologia, anestesia e rianimazione, chirurgia generale, pediatria, per l’acquisizione della disponibilità all’espletamento, in via temporanea ed eccezionale, di prestazioni aggiuntive presso il presidio di Lipari al fine di sopperire alla carenza di predette figure nelle more della copertura dei posti vacanti. Prevede che «la misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è di pari a 80 euro lordi onnicomprensivi al netto degli oneri riflessi a carico del bilancio dell’Azienda». Ora si attendono i rinforzi.