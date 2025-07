L'incidente di Lipari, è morto dopo 12 giorni di coma il dentista Orazio Ischia

Il dentista Orazio Ischia è morto. Il prossimo 29 luglio avrebbe compiuto 59 anni. Lascia due figli gemelli. Dopo dodici giorni di coma il suo cuore ha cessato di battere all’ospedale “Cannizzaro” di Catania.

Il tragico incidente tra la sua moto ed uno scooter era avvenuto il pomeriggio del 28 giugno scorso, nella via Falcone Borsellino. Al personale del 118 prontamente intervenuto le condizioni erano apparse subito disperate. Anche il giovane a bordo dello scooter è rimasto ferito e l’altro ieri è stato sottoposto ad un intervento chirurgico al policlinico. Mentre il figlio del medico è rimasto illeso.

In ospedale avevano segnalato un codice rosso. Era stata anche allertata l’equipe medica pronta eventualmente ad intervenire in sala operatoria. Ma dopo le lastre in radiologia, viste le gravissime condizioni è stato deciso il trasferimento nel nosocomio catanese.

I medici hanno fatto di tutto per tenerlo in vita attaccato alle macchine fino a ieri sera. Ma le sue condizioni (coma e forte trauma cranico) sono apparse subito gravi. Il dentista, nativo di Messina, a Lipari si era trasferito da oltre 30 anni e con l’attività di professionista si era ben inserito ed era voluto bene per la serietà e professionalità.