Omicidio a Milazzo, trovato un cadavere in un sacco: è un uomo di 84 anni

Il cadavere di un uomo di 84 anni è stato rinvenuto dentro un sacco di plastica, nel primo pomeriggio, in via Capuana nella zona di Ponente, a Milazzo. Salvatore Italiano, questo il suo nome, sarebbe stato raggiunto da tre colpi di pistola: la vittima, che non avrebbe precedenti penali, abitava nel quartiere Fiumarella non lontano dal luogo dove è stato trovato ucciso. A segnalare ai carabinieri della compagnia mamertina che, nella strada alle spalle del ristorante il Gabbiano, c'era il corpo senza vita di un uomo, sono stati alcuni bagnanti che stavano raggiungendo la spiaggia.

L’area interessata si trova al confine con il comune di Barcellona Pozzo di Gotto nei pressi del quartiere di Bastione. Gli investigatori stanno adesso indagando per capire in quali ambiti possa essere maturato l'omicidio.