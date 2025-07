Tir si ribalta sulla Catania-Messina prima di Tremestieri: traffico in tilt, code per chilometri

Un grave incidente ha paralizzato questa mattina il traffico sull’autostrada A18 in direzione Messina, a circa un chilometro dalla barriera di Tremestieri. Come riportato da Gazzetta del Sud, un mezzo pesante si è ribaltato occupando l’intera carreggiata. L’incidente ha coinvolto anche altri veicoli, ma fortunatamente non si registrano feriti.

L’impatto ha causato lunghissime code, con chilometri di auto incolonnate e automobilisti bloccati per ore. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale, insieme ai mezzi di soccorso del CAS, che stanno predisponendo un doppio senso di circolazione nella carreggiata opposta per tentare di ripristinare il transito.

Sono al lavoro anche i Vigili del Fuoco, impegnati nelle complesse operazioni di rimozione del tir, la cui posizione ha reso necessaria la chiusura totale del tratto. Una situazione critica che ha trasformato la mattinata in un incubo per centinaia di automobilisti rimasti intrappolati nel traffico.