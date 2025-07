Isole di Sicilia, il Codacons: “A rischio il diritto alla mobilità di residenti e turisti”

Anche ieri, giovedì 120 luglio, numerose corse marittime tra la Sicilia e le isole minori risultano sospese, come comunicato ufficialmente da Liberty Lines, che ha annullato diverse tratte per "condizioni meteo marine avverse". Una situazione che, nel pieno della stagione estiva, sta causando gravi disagi e crescente incertezza tra residenti e turisti.

"Comprendiamo che la sicurezza della navigazione debba essere sempre garantita, ma è indispensabile assicurare trasparenza nelle motivazioni delle sospensioni, soprattutto quando su tratte simili alcuni mezzi viaggiano regolarmente mentre altri restano inspiegabilmente fermi – dichiara l’avvocato Roberto Nanfitò, direttore del dipartimento regionale Porti e Trasporti Marittimi Codacons. “Le isole minori non possono essere esposte a un isolamento continuo. Il diritto alla mobilità deve essere concretamente tutelato, in particolare laddove non esistono alternative ai collegamenti marittimi".

Il Codacons esprime forte preoccupazione per la discontinuità di un servizio pubblico essenziale, finanziato con risorse statali e regionali, e chiede di chiarire con urgenza i criteri con cui vengono disposte le sospensioni, oltre a un rafforzamento dei controlli sull’effettiva esecuzione degli obblighi contrattuali da parte delle compagnie di navigazione.