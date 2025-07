Lavori di ammodernamento sui binari della Messina-Palermo, domenica previste modifiche all'itinerario

Modifiche alla circolazione ferroviaria dalle ore 7.40 alle 12.10 di domenica 13 luglio, per consentire i lavori programmati per l’ammodernamento della rete ferroviaria sulla linea Palermo-Messina, nella stazione di S. Piero Patti. Per garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, sabato 12 luglio il treno Intercity 723 è cancellato nella tratta Messina-Palermo e sostituito con bus.

Nella giornata di domenica 13 luglio, per l’Intercity 728 e per l'Intercity Notte 1954 previste cancellazioni nella tratta Palermo-Messina e sostituzioni con bus; nella notte 12/13 luglio, per l’Intercity Notte 1959 è prevista la cancellazione della tratta Messina-Palermo e sostituzione con bus. Regionale di Trenitalia ha riprogrammato il servizio, prevedendo corse bus da Capo d’Orlando a Barcellona e da Barcellona a S. Agata di Militello. I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici.