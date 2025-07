Vertenza marittimi, è rottura tra sindacati e Caronte: si va verso uno sciopero di 24 ore

Dopo mesi di trattative in piena estate e con le isole di Sicilia piene di turisti arriva lo sciopero di 24 ore dei marittimi imbarcati sui traghetti della Caronte & Tourist. Lo hanno annunciato i sindacati. Fit Cisl, Filt Cgil e Uiltrasporti informano che il personale si fermerà dalle ore 6 del 21 luglio alle 5.59 del giorno dopo. Dopo aver annunciato nelle scorse settimane lo stato di agitazione ora si passa alle azioni di fatto. «Essendo infruttuosamente decorso il termine normativamente previsto per esperire il tentativo di conciliazione – puntualizzano in una nota - la procedura è da intendersi esaurita con esito negativo. Pertanto, in considerazione delle superiori premesse, posto che tra l’altro sono rimaste immutate e non risolte le criticità che hanno indotto le scriventi federazioni ad avviare le procedure di raffreddamento, più precisamente, la sospensione unilaterale dell’accordo di secondo livello sulle cosiddette “liste” e la mancata applicazione dell’art. 37 del vigente CCNL sul vitto a bordo».