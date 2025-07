Barcellona Pozzo di Gotto, ritrovato il corpo senza vita di una donna: scattano le indagini

Il cadavere di una donna è stato ritrovato questo pomeriggio a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Si tratta di una donna di origine straniera di circa 70-75 anni. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato rinvenuto nel greto del torrente Longano. Ad avvisare la Polizia sono stati alcuni passanti che hanno avvertito il cattivo odore provenire dal torrente, vicino alla vegetazione ed hanno subito lanciato l’allarme. Sul posto è intervenuta la polizia che ha avviato le indagini coordinate dalla procura di Barcellona Pozzo di Gotto. E’ intervenuto anche il medico legale per una prima ricognizione del cadavere. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi compresa quella della morte accidentale o per cause naturali.