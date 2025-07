Il Pride sbarca alle Eolie, corteo e performance artistiche a Lipari

La manifestazione ha avuto luogo in Piazza del Mercato a Lipari (accanto alle Poste). Il corteo con partecipanti giunti da ogni parte d’Italia, ha attraversato corso Vittorio Emanuele, via 24 Maggio e via Umberto Primo, per poi fare ritorno nella piazza iniziale. Nel corso dell’evento si sono alternate voci, testimonianze e performance artistiche.

Ampio spazio è stato dato anche alla musica e alle performance. Il cantautore eoliano Andrea Licciardo ha interpretato alcuni dei suoi brani più amati dal pubblico. Grace Galanti, dj e music selector, la sua duplice essenza sonora: quella pop, commerciale disco e quella più house-electro-dance. VICK, un artista musicale in ascesa che fonde sonorità elettroniche, indie e alternative, ha accompagnato da chitarra e cajón. Albert Mud, cantante e chitarrista dei The Whistling Heads, ha proposto una selezione di musica dance elettronica e trip hop. Durante la serata si è esibito anche esibito il performer El Fuego de Jerà, con un coloratissimo spettacolo a LED di trasformismo, danza e giocoleria.

E’ stato promosso dal Magazzino di Mutuo Soccorso Eolie in collaborazione con associazioni sia eoliane che nazionali. “Siamo profondamente grati – spiega Paolo Arena, responsabile del magazzino - per il modo in cui il primo premio Pride sia stato accolto: con entusiasmo, solidarietà e partecipazione da parte di moltissime persone. Purtroppo le diffamazioni, gli attacchi e gli insulti ricevuti in questi giorni confermano quanto sia urgente e necessario un evento come questo. Il Pride non è contro nessuno: è per tutti. Per chi crede nella libertà, nel rispetto reciproco, nella possibilità di vivere ed esprimersi senza paura. L’invito è stato rivolto a tutta la cittadinanza: residenti, turisti, giovani e famiglie per immaginare insieme un arcipelago più consapevole, accogliente e libero. Per chi ha voglia di cambiare le cose. Per chi sceglie l’ascolto invece del pregiudizio.”

Foto NotiziarioEolie.it