Patti, grave incidente stradale: morto un motociclista

La comunità pattese piange un’altra vittima dell’asfalto, questa volta nei pressi dell’area industriale. Andrea Trimarchi, 51 anni, ha perso la vita intorno alle 17 di oggi a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto lungo la strada a scorrimento veloce, all’incrocio Patti-San Piero Patti, mentre era in sella ad una motocicletta di grossa cilindrata, non di sua proprietà.

Fatale lo schianto con un furgone, per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto rapido l’arrivo di polizia, carabinieri e vigili del fuoco. Vani i tempestivi tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118, Trimarchi è spirato poco dopo. Immediatamente avviate le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente mortale.

Il conducente del furgone coinvolto nell’impatto, proveniente da un vicino paese montano, è stato già sottoposto ad interrogatorio e agli accertamenti di rito, mentre i mezzi e la salma sono stati posti sotto sequestro su disposizione del magistrato di turno.