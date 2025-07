Rifiuti, traffico di ferro in provincia di Messina: scattano dieci misure cautelari

Dieci misure cautelari, 2 in carcere, 7 ai domiciliari e un divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriale nel settore della gestione dei rifiuti sono stati eseguiti dalla Sezione Polizia Ferroviaria di Messina e della Sezione di polizia giudiziaria della polizia nell’operazione «Iron Travel».

L’indagine, diretta dalla Direzione distrettuale antimafia di Messina, è stata avviata lo scorso 27 giugno con l’esecuzione del sequestro preventivo di tre aziende di Catania (Ro.Fe.Me. Srl; 4Trade Srl; E.L.S, Srl) e di una nella provincia di Agrigento (Eco.Ris. Srls), tutte operanti nel settore della raccolta di materiale ferroso e delle autodemolizioni.

Nei confronti delle quattro aziende già sequestrate il gip ha disposto la prosecuzione dell’attività sotto il controllo di un commissario giudiziale per la durata di un anno. Le indagini, andate avanti per due anni con servizi di osservazione, sequestri, intercettazioni telefoniche e ambientali, acquisizioni documentali, hanno consentito di individuare un’attività organizzata per il traffico illecito di rottami metallici tra le province di Messina e Catania.