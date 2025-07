Salina, salvataggio di una turista svizzera sulla montagna

Soccorsa una turista che si è infortunata sulla montagna. Il sovrintendente capo della riserva naturale di Salina, Elio Benenati, intorno alle 20 circa ha ricevuto una telefonata da una turista straniera, di nazionalità Svizzera. In lacrime per il dolore, ha detto di essere scivolata e di essersi rotta la caviglia.

L’incidente è avvenuto lungo il sentiero che da Monte Fossa delle Felci porta a Val di Chiesa. La donna era anche molto preoccupata per l'avvicinarsi della notte.

Il comandante Benenati si è attivato rientrando subito in servizio, chiamando il 118, intervenuto con medici e paramedici di Santa Marina Salina, il comando dei carabinieri e il gruppo di volontari del comune di Leni. Si è attivata la macchina dei soccorsi. La turista di 51 anni, intanto, aveva mandato la sua posizione col telefonino e tra non poche difficoltà è stata raggiunta. È stata quindi trasportata col mezzo di servizio fino all'elipista, e con l’elisoccorso trasferita a Messina e ricoverata in ospedale a Messina. Il soccorso si è concluso a tarda notte.