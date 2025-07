Sciopero dei collegamenti marittimi, Caronte & tourist garantisce i servizi minimi

In occasione dello sciopero di ventiquattr'ore proclamato dalle federazioni di categoria Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, dalle 6 del 21 luglio alle 5.59 del 22 luglio, la compagnia di navigazione Caronte & Tourist isole minori ha predisposto il piano dei servizi minimi.

La società comunica che per tutta la durata dello sciopero saranno in servizio cinque navi da e per le Eolie; due navi da e per le Egadi; una nave da e per Ustica; una nave da e per Pantelleria e

una nave da e per le Pelagie. A partire dalle 6 di martedì 22 luglio, i collegamenti riprenderanno regolarmente. Tutte le informazioni aggiornate saranno disponibili sul sito del Gruppo Caronte & Tourist (carontetourist.it)