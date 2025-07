Lipari, ristoranti nel mirino: 50 chili di pesce sequestrati e tremila euro di multe

Cinquanta chili di pesce senza tracciabilità sono stati sequestrati dalla guardia costiera di Lipari in diversi ristoranti dell’arcipelago. I controlli, eseguiti nell’ambito dell’operazione estiva Mari e Laghi Sicuri 2025, hanno portato anche a sanzioni per oltre 3 mila euro nei confronti dei titolari delle attività.

Il prodotto ittico, privo di qualsiasi documentazione sulla provenienza, è stato sottoposto a sequestro amministrativo per violazioni alle norme sulla sicurezza alimentare. Parallelamente, i militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo hanno intensificato i controlli lungo la costa e nelle acque antistanti le isole.

Sono state ispezionate 102 unità da diporto e 15 stabilimenti balneari. Le verifiche hanno riguardato l’efficienza dei dispositivi di sicurezza a bordo, il rispetto delle distanze di navigazione, la regolarità delle autorizzazioni e dei titoli professionali per la conduzione delle imbarcazioni, con particolare attenzione ai casi di utilizzo commerciale non conforme. Controlli anche sui campi boe nei punti di maggiore affluenza turistica, per contrastare fenomeni di abusivismo.