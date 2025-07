Lipari, contestato il nuovo piano di organizzazione della rete ospedaliera

L’amministrazione comunale di Lipari guidata dal sindaco Riccardo Gullo contesta il nuovo piano di riorganizzazione della rete ospedaliera. La riunione si è svolta a Messina. Presenti l’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, i vertici dell’Asp e gli amministratori della provincia. Il confronto è stato moderato dal sindaco della Città Metropolitana, Federico Basile.

Per Lipari, il vice sindaco Saverio Merlino ha sottolineato la necessità di rafforzare l’ospedale trattandosi di un presidio di zona disagiata. A fronte di un investimento infrastrutturale operato dall’Asp negli ultimi due anni, non è possibile neanche immaginare una diminuzione della pianta organica che, quindi, va potenziata per non vanificare l’operato della stessa azienda sanitaria.

«L’amministrazione – afferma Merlino - accoglie con favore la notizia dell’inclusione di un servizio di Oncologia a Lipari: una prima, necessaria e apprezzata, risposta ai numerosi appelli che abbiamo fatto dalla sui bisogni delle persone sottoposte a trattamenti chemioterapici. Siamo consapevoli che con questo servizio non tutte le esigenze potranno trovare risposta a Lipari, ma certamente questo è un segnale positivo».