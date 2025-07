Dissalatore di Lipari, lavoratori senza stipendi: oggi si sciopera

Il personale della società Sopes srl di Palermo, in questa azione di protesta è sostenuto dal sindacato Femca Cisl di Messina. «Con questa azione – sostengono i sette lavoratori - si vuole lanciare ancora una volta l’allarme per una situazione non più sostenibile per le famiglie dei lavoratori. Situazione che risulta ancora più inaccettabile dopo la nota della società dello scorso 8 luglio, da noi ritenuta pretestuosa e anche offensiva, nella quale sostiene che il mancato pagamento delle retribuzioni dipende dalla mancata corresponsione dei corrispettivi da parte del Comune di Lipari. Dimenticando di precisare che l’erogazione di acqua potabile viene pagata per una percentuale dal Comune di Lipari e per l’altra percentuale dalla Regione Siciliana. Assoluta solidarietà alla Sopes che giustamente rivendica il credito, ma ci chiediamo e chiediamo a tutti gli attori coinvolti se la loro capacità finanziaria non permette di pagare regolarmente gli stipendi».

«L’azione che sta perpetrando nei confronti dei suoi dipendenti – puntualizzano - non solo solleva forti perplessità etiche e morali, ma contrasta anche con le leggi nazionali e regionali che garantiscono priorità al pagamento delle retribuzioni del personale, e non ad altri scopi. Pertanto, alla luce di tutto ciò in evidenza, scusandoci per i probabili disagi per i nostri concittadini, confermiamo lo sciopero e temendo per le prossime buste paga ci riserviamo ulteriori e più incisive azioni di lotta».

La preoccupazione di Federalberghi

Federalberghi Isole Eolie esprime forte preoccupazione in merito allo sciopero in corso presso il dissalatore di Lipari, proclamato dal sindacato Femca Cisl a seguito del protrarsi dei mancati pagamenti ai lavoratori da parte della SOPES srl, società affidataria della gestione dell’impianto. L’Associazione manifesta solidarietà ai dipendenti, che denunciano il mancato pagamento regolare delle retribuzioni fin da novembre 2024, in un contesto che – come riportato dagli stessi rappresentanti sindacali – si sta ulteriormente aggravando per la mancanza di risposte.

Federalberghi Isole Eolie auspica che le interlocuzioni avviate con il Comune di Lipari e un intervento tempestivo e coordinato da parte di tutte le istituzioni coinvolte possano condurre a una rapida risoluzione della vicenda, garantendo le spettanze ai lavoratori e tutelando la vivibilità e l’immagine dell’isola in un momento cruciale per la stagione turistica.

Foto NotiziarioEolie.it