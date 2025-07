Al pronto soccorso del Papardo arriva il tracciamento digitale: aggiornamenti in tempo reale per i familiari

«Una soluzione concreta – sottolinea la Direzione Generale – pensata per alleviare la tensione emotiva vissuta da chi attende notizie sulla salute di una persona cara. Con questo nuovo servizio, la comunicazione diventa più trasparente, diretta e rassicurante.»

L’utilizzo è semplice e immediato: al momento del Triage, il parente o l’accompagnatore autorizzato potrà comunicare il proprio numero di telefono. Una volta registrato, riceverà via SMS un link per accedere a un portale dedicato, dove potrà consultare l’informativa sanitaria e ricevere aggiornamenti continui su esami diagnostici, visite e sul percorso del paziente, fino al ricovero o alle dimissioni.

Novità importante all’Azienda Ospedaliera Papardo: da oggi è attivo al Pronto Soccorso un innovativo sistema informatizzato che permette ai parenti o accompagnatori dei pazienti di seguire in tempo reale l’iter sanitario, ricevendo aggiornamenti direttamente sul proprio smartphone.

Un passo avanti significativo per l’assistenza sanitaria e l’umanizzazione delle cure, in un’area critica come quella dell’emergenza-urgenza.