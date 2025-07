Gommone in avaria tra Alicudi e Sant'Agata, la guardia costiera salva 14 persone, tra cui 6 bambini

Un delicato intervento di soccorso in mare si è concluso con successo grazie all’intervento della motovedetta Sar Cp 332 della guardia costiera di Lipari. La sala operativa di Catania ha ricevuto una segnalazione da parte di un gommone in avaria tra l'isola di Alicudi e la costa di Sant’Agata di Militello con a bordo 14 persone - tra cui 6 bambini - in condizioni di potenziale pericolo per la presenza, nei gavoni dell’imbarcazione, di circa 200 litri di benzina fuoriusciti dalle taniche di bordo, determinando un concreto rischio di esplosione.

Prontamente è stato disposto l'invio della motovedetta la quale ha raggiunto rapidamente la zona intercettando l’unità in avaria e provvedendo a recuperare in sicurezza a bordo della motovedetta tutti i passeggeri. Una volta a bordo i 14 naufraghi sono stati trasportati al porto di Lipari dove sono giunti senza che si rendesse necessaria assistenza sanitaria.

L’intervento tempestivo ha consentito di scongiurare il peggio per i pericolanti e di evitare ogni possibile sversamento in mare di idrocarburi. L’attività di soccorso, rientra nell’ambito di un’ampia serie di attività per la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione e la tutela dell’ambiente marino e costiero svolte dalla guardia costiera e dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari anche nell’ambito dell’Operazione Mare e Laghi Sicuri 2025.