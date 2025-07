Ponte sullo Stretto, nei prossimi giorni in programma il Cipess

«Guardando al Ponte di Messina, il ponte dei record, abbiamo deciso di non inserirlo nei nostri numeri anche se siamo vicini alle ultime fasi procedurali per l'approvazione del progetto come il passaggio del Cipess che è previsto nei prossimi giorni». Così l’amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini, concludendo la conference call con gli analisti finanziari per illustrare i risultati del primo semestre 2025.

«C'è - ha aggiunto - un’attenzione particolare nel mondo, tutti guardano al Ponte di Messina, e ci chiedono del Ponte di Messina. Per noi è un Progetto molto importante che sarà un punto di svolta per l’Italia, per la tecnologia italiana e anche credo per Webuild: verremo percepiti in modo diverso nel mondo, come il principale costruttore mondiale di infrastrutture altamente complesse».