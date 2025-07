Un impatto violento, che non ha lasciato scampo ad un giovane travolto e ucciso mentre andava in bici a Falerna. Il ragazzo, che da una prima ricostruzione risulterebbe essere un immigrato del Bangladesh, transitava sulla statale 18 quando è stato investito. Inutili i soccorsi del 118 che, giunto sul posto, non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sulla dinamica del sinistro, che ha causato lunghe code di auto rimaste incolonnate in strada in attesa che le forze dell'ordine svolgessero i rilievi, indagano i carabinieri.