Messina, rimosse 80 carcasse di barche abbandonate

«Restituiamo decoro e dignità a chilometri di litorale - dichiara il sindaco Federico Basile -. Non si tratta soltanto di una pulizia, ma di un atto di tutela dell’ambiente, di sicurezza per cittadini e turisti, e di valorizzazione del nostro patrimonio paesaggistico». L’intervento ha molteplici benefici: oltre a liberare spazi preziosi e migliorare l’immagine complessiva del territorio, riduce in modo significativo i rischi di contaminazione legati ai materiali inquinanti spesso presenti nelle imbarcazioni abbandonate, come idrocarburi, vernici e plastiche.

«La rimozione delle imbarcazioni abbandonate - afferma l’assessore alle Politiche del Mare Francesco Caminiti - non è solo un intervento ambientale, ma un passo concreto verso una nuova visione del mare come risorsa da tutelare e valorizzare, anche in chiave turistica e culturale. È un’azione che rientra in un percorso più ampio che ci ha portato alla conquista della Bandiera Blu, riconoscimento internazionale che premia la qualità delle acque, dei servizi e delle politiche ambientali delle località balneari". "Con l’avvio di questa nuova fase di intervento - aggiunge la presidente di Messinaservizi Bene Comune Mariagrazia Interdonato - l'azienda conferma il proprio impegno per una città più pulita, sicura e rispettosa dell’ambiente. Anche sulle spiagge abbiamo agito con costanza, affrontando le criticità con serietà, consapevoli che il litorale rappresenta una risorsa fondamentale per la città sia dal punto di vista ambientale che turistico».

L'operazione rientra in un disegno più ampio che punta alla rigenerazione delle aree costiere e alla promozione di una Messina più ordinata, pulita e sostenibile, fanno sapere dall’Amministrazione comunale