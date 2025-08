Emergenza capre a Ginostra, Giuffrè: tante le carcasse, ora è allarme igienico-sanitario

A Ginostra si aggrava l'emergenza capre. Tante quelle rinvenute morte in varie zone del piccolo villaggio di Stromboli.

«Ora davvero c'è un rischio igienico sanitario – afferma Gianluca Giuffrè, responsabile del comitato isolano – più volte abbiamo lamentato questa problematica che ormai si trascina da anni. Ma con questi decessi in pieno centro e con questo caldo siamo davvero a rischio. Speriamo che sia la volta buona per far risolvere alle autorità preposte soprattutto regionali questo situazione che può avere uno strascico davvero preoccupante per abitanti e vacanzieri». Ginostra oltre ai 40 abitanti residenti, compresa colonia di tedeschi, attualmente ospita centinaia di turisti e sono anche tanti gli escursionisti che visitano il borgo raggiungibile solo dal mare.

Una riunione operativa urgente, per attuare un intervento di contenimento - eradicazione delle capre inselvatichite, presenti all’interno delle riserve naturali orientate di Stromboli (Ginostra compresa), Alicudi e Vulcano, è stata richiesta dal sindaco di Lipari, Riccardo Gullo agli assessori regionali Salvatore Barbagallo (Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca Mediterranea) e Giusi Savarino (Territorio ed ambiente) e ai rispettivi Dipartimenti. Il sindaco ne ha evidenziato la necessità «visto l’aggravarsi del fenomeno». Sull’invasione di capre inselvatichite, in particolare nel borgo di Ginostra e nell’isola di Alicudi, diverse sono le richieste d’intervento sollecitate da residenti e turisti: sino ad oggi senza alcun riscontro concreto.