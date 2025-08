Le Frecce tricolori regalano sorrisi ai piccoli pazienti del Policlinico di Messina

Curiosità e sorrisi oggi nei reparti pediatrici dell’ospedale Martino di Messina per la visita speciale delle frecce tricolori. Nelle corsie delle unità di neuropsichiatria infantile, pediatria, chirurgia pediatrica, nefrologia pediatrica e pronto soccorso pediatrico i piccoli pazienti hanno ricevuto la visita del comandante delle frecce tricolori Francesco Paolo Marocco, del comandante del

quarantunesimo stormo dell’aeroporto di Sigonella Stefano Spreafico, del comandante dell’ottantaduesimo centro sar Nicolò Nicolosi. Con loro anche il capo ufficio relazioni esterne dello

stato maggiore dell’aeronautica militare Stefano Pietropaoli.

Ad accompagnarli il direttore amministrativo Elvira Amata, insieme al direttore del dipartimento materno Infantile Carmelo Romeo, a Eugenio Cucinotta, prorettore ai rapporti con il

policlinico, e agli altri direttori delle unità operative del padiglione NI.

Un momento di leggerezza ed allegria che coincide con la presenza a Messina dell’equipaggio speciale dell’aeronautica militare che tra oggi e domani sarà protagonista dell’air show 2025. I piloti hanno consegnato ai bambini gadget e piccoli doni suscitando in molti casi domande e curiosità sull'affascinante mondo del volo acrobatico e centrando pienamente l’obiettivo dell’iniziativa: trasmettere emozioni positive, così come avviene in occasione degli spettacoli delle frecce tricolori .