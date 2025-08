Lipari, medico richiamato dalle ferie per un intervento d'urgenza

Primario richiamato dalle ferie per un intervento d’urgenza che ha salvaro la vita a un ragazzo di 17 anni. L’operazione è stata eseguita all'ospedale di Lipari dall'equipe del dottor Enzo Compagno. Il medico era stato richiamato, in fretta e furia, dalla direzione aziendale dell'Asp di Messina per prendersi cura di un paziente, arrivato da Vulcano, con un pneumotorace massimo. Immediatamente su sollecitazione del direttore sanitario di Lipari Sergio Crosca veniva contattata la direzione aziendale di Messina che autorizzava il rientro del dottor Compagno per eseguire il delicato intervento chirurgico.

L'intervento che ha avuto esito positivo è stato eseguito con la collaborazione dell'assistente Maurizio Picco, degli anestesisti Massimo Irrera, e Marco Pettinato, infermieri e strumentista Calo Agrip, Marco Coscione e Debora Randazzo. Dopo l'intervento il ragazzo è stato ricoverato nel reparto di Chirurgia del nosocomio liparese.