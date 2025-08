Eolie, grotte vietate ai natanti: arriva l'ordinanza

Grotte vietate ai natanti. Si è iniziato con il “Bue Marino” di Filicudi, si proseguirà con la grotta del Cavallo di Vulcano utilizzando un sistema moderno di cavi e boette eco-sostenibili.

L’input – come ogni calda stagione - lo ha dato il tenente di vascello dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari Fabio Cicero per evitare “l’assalto selvaggio”, con qualsiasi mezzo. A Vulcano, per la sua grandezza, soprattutto ai vaporetti carichi di escursionisti. Anche a Panarea è vietato entrare nella baia di Calajunco. E pure a Leni, nel borgo di Rinella, vicino all’area portuale di navi e aliscafi, è stata messa in sicurezza la spiaggia situata a due passi.

Controlli serrati da parte della guardia costiera che con l’ausilio di veloci gommoni arriva a razzo in tutte le sette isole. Il progetto è anche condiviso da Monica Blasi che ha fondato Filicudi Wildlife Conservation – Pronto Soccorso Tartarughe Marine.

Le grotte marine rappresentano l’habitat riproduttivo ideale della Foca Monaca Mediterranea, un mammifero marino a rischio di estinzione che, fino agli anni ’60 era presente nelle isole, ma che ora risulta assente a causa delle attività di pesca e del disturbo antropico.